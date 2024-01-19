Как информирует «НБН», речь идет об атаке на российскую нефтебазу в Клинцах, Брянской области, что произошло утром, девятнадцатого января.

Местные ТГ-каналы начали активно публиковать видео с места происшествия, где можно увидеть пожар на нефтебазе.

В свою очередь украинские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах отмечают, что этот самый пожар – это следствие успешной операции ГУР МОУ.

Согласно утверждениям очевидцев, взрывы и пожар на нефтебазе произошли в городе Клинцы, что в Брянской области. По словам местного населения, они слышали сильнейший взрыв, после чего увидели возгорание в стороне нефтебазы.

Глава региона Александр Богомаз, в свою очередь, сделал заявление о том, что «была предпринята попытка атаковать объекты на территории города Клинцы при помощи БПЛА».

Согласно его словам, беспилотник был якобы подавлен благодаря работе средств РЭБ, но во время его уничтожения «там произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы».

Собеседник же издания «Лига.НЕТ» проинформировал, что данная атака является продолжением операции ГУР МОУ по нанесению ударов по военным объектам оккупационных сил. Согласно его словам, цели были поражены.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия начала производство аналогов иранских БПЛА под названием «Ястреб».