Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ISW (Институт изучения войны), дальность полета российского аналога БПЛА «Шахед» под названием «Ястреб» будет достигать 350 километров, а его боевая часть будет равна 800 килограмм.

В своем отчете Институт изучения войны пишет, что конструкторское бюро «Стратим», которое будет производить БПЛА «Ястреб», отмечает, что российские войска будут использовать эти «птички» в качестве приманки для того, чтобы отвлечь украинские системы противовоздушной обороны. Другими словами, войска РФ будут применять ту же тактику, которая использовалась ранее во время серии ударов по украинской территории.

В настоящее время продолжаются летные испытания прототипа иранского БПЛА. Ожидается, что уже в первой половине текущего года планируется начать летные испытания готового, доработанного продукта.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Шойгу проинспектировал производство заказанных Кремлем ракет.