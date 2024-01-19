Как информирует «НБН», некоторые детали об этом сообщила полиция Черниговской области в социальной сети Facebook.

Согласно предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое взрослых и один ребенок.

На месте инцидента работают следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта, а также полицейские Черниговского районного управления. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Напомним, ранее мы уже писали о ДТП, которое тринадцатого января произошло на территории Львовской области.