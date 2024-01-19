Журналисты CNN пишут, что, согласно прогнозу источников, которые знакомы с оценками разведки США, в независимости от того, кто придет к власти в Америке осенью, российско-украинская война продлится еще как минимум два года, информирует «НБН».

В материале отмечается, что в то же время некоторые официальные лица Соединенных Штатов Америки и Запада в частном порядке прогнозируют, что развязанные РФ боевые действия на украинской территории будут продолжаться до пяти лет.

В статье сказано, что американская разведка не верит, что сокращение финансовой поддержки Вашингтона для Киева в краткосрочной перспективе серьезно повлияет на положение ВСУ на фронте. Однако в ведомстве считают, что отсутствие денежной помощи может ограничить способность защитников наносить удары по объектам ВС РФ на больших расстояниях, в частности на Крымском полуострове.

В то же время в долгосрочной перспективе отсутствие западных средств для Украины, согласно оценкам разведки США, может позволить войскам РФ восстановить силы за счет поставок вооружений из КНДР и Ирана.

Напомним, в Минобороны Литвы оценили угрозу нападения россиян на Альянс.