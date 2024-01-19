В интервью немецкому изданию Tagesspiegel Гаврилюк ответил на вопрос, потерял ли Киев надежду на получение Taurus, после того как Бундестаг не проголосовал за передачу этих ракет Украине, информирует «НБН».

По словам представителя Минобороны, несмотря на решение берлина, украинское руководство все равно надеется получит от ФРГ всю необходимую поддержку, включая дальнобойное оружие.

Замминистра объяснил, что Taurus важны для ВСУ, поскольку они дадут возможность защитникам наносить удары по недоступным местам расположения самолетов, ракетных комплексов и складов с боеприпасами ВС РФ. Также это оружие усилит украинскую ПВО.

Чиновник объяснил, что у немецких крылатых ракет большая дальность, чем у оружия, которое Силы обороны получили ранее от Запада. Помимо этого, Taurus устойчивы к воздействию средств РЭБ.

Ранее в Австралии объяснили, почему не передадут Украине 45 вертолетов Taipan, на которые Киев отправлял запрос.