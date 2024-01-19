Глава Министерства оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой сообщил, что Киев слишком поздно отправил запрос на получение вертолетов Taipan – в декабре прошлого года, информирует «НБН» со ссылкой на Breaking Defense.

Чиновник рассказал, что правительство приняло решение об утилизации этой техники в сентябре прошлого года. Этому предшествовала гибель четырех военнослужащих во время учений в результате крушения вертолета Taipan у побережья штата Квинсленд.

По словам Конроя, власти намерены заменить ликвидированный парк вертолетов, которые имели проблемы с безопасностью и эксплуатацией, американскими многоцелевыми Black Hawk. Taipan разбирают и будут продавать их запчасти.

Министр отметил, что на момент поступления официального запроса украинских властей на получение этой техники, в Австралии уже три месяца проходил процесс ее утилизации.

Напомним, депутаты Бундестага не поддержали предоставление Украине крылатых ракет Taurus.