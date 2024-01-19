В эфире национального телемарафона полковник отметил, что нужно посмотреть на поле боя насколько будут полезны авиабомбы AASM Hammer Силам обороны, информирует «НБН».

Игнат выразил надежду на то, что это оружие будет таким же эффективным, как и ранее переданное Украине западными партнерами. По словам спикера ВС ВСУ, защитникам нужно больше средств поражения таких, как крылатые ракеты SCALP, Storm Shadow, противорадиолокационные ракеты HARM и авиабомбы JDAM.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что вопрос именно в количестве такого дальнобойного оружия для Сил обороны, чтобы они могли наносить болезненные удары по врагу, как это было с атаками на штаб Черноморского флота РФ и корабли оккупантов в Крыму.

Напомним, в Министерстве обороны Украины объяснили, почему защитникам важно получить немецкие Taurus, рассказав об особенностях этих немецких ракет.