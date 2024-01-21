Как информирует «НБН«, в интервью FT Буданов заявил:

Сказать, что все удалось, и все хорошо – нет, это неправда. Но, точно также, нельзя сказать, что все провалено, что это катастрофа, ведь и это будет неправдой. И несмотря на то, что первоочередные планы были несколько иными, мы свое обещание выполнили. Наши подразделения не один раз входили в Крым.

Буданов о мобилизации

вввГоворя о мобилизации в Украине, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что наша страна вряд ли обойдется без набора дополнительных сил. Нехватка людей весьма ощутима.

Напоследок главный разведчик нашей страны добавил, что Украина все еще сможет сдерживать войска Путина, и что мы уже доказали то, что вся легенда о могуществе армии РФ является «мыльным пузырем». Он отметил, что только благодаря оружию из КНДР РФ смогла «немного выдохнуть», но без этой помощи ситуация бы зашла в тупик.