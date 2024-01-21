О том, что КНДР — наиболее крупный поставщик оружия для РФ, и без подобной помощи Пхеньяна, Москва бы ощутила весьма негативные последствия от своего вторжения в Украину, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым в интервью для издания Financial Times.

По словам Буданова, вопреки тому, что «оборонка» страны-агрессора производит некоторые объемы боеприпасов, путинская армия расходует гораздо больше снарядов и ракет, чем в состоянии восполнить собственным ВПК, при этом, одновременно Кремль активно борется с низким качеством таких «изделий». Именно данной тенденцией объясняется интенсивный поиск Россией «оружия в других странах».

В частности, Северная Корея действительно передала существенное количество артиллерийских боеприпасов РФ, и «это позволило России немного выдохнуть», иначе бы ситуация приблизилась к катастрофе. Таким образом, как бы Кремль не хотел полагаться только собственные силы, а не на внешнюю помощь, так как это «всегда считалось ниже их», «унижением», он все же вынужден это делать.

Ранее мы писали о том, как Буданов объяснял необходимость продолжения атак и рейдов на ВОТ Крымского полуострова.