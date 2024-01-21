Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские СМИ, источники в спецслужбах сообщили, что на данном заводе в России осуществляется производство зенитно-ракетных комплексов «Панцирь».

Так, сообщается, что в Туле есть попадание в военный завод «Щегловский вал». Рабочие занимаются там сборкой зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1». Все остальные последствия «прилета» уточняются.

Взрывы были также зафиксированы в Орловской и Смоленской областях.

Согласно сообщениям источников, все это была плановая работа Главного управления разведки Министерства обороны Украинского государства.

Напомним, ранее мы писали о том, как Буданов прокомментировал поставки боеприпасов из Северной Кореи в РФ.