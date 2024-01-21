О том, что в своих попытках захвата Авдеевки, российско-оккупационные войска вторжения, в особенности, учитывая последнее время, несут колоссальные потери, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой украинской военной разведки генерал-лейтенантом Кириллом Будановым в интервью для издания Financial Times.

По словам Буданов, прокомментировавшего сведения, предоставленные американскими коллегами, о том, что в октябре прошлого года, в районе Авдеевки «вторая армия мира» потеряла более 13 000 «живой силы», а также не менее 220 разнообразных боевых машин, генерал-лейтенант заявил — в течение январских недель, данные цифры существенно возросли.

Впрочем, конкретного количества «утилизированных» захватчиков, Буданов называть не стал, лишь акцентировав на том, благодаря чему это стало возможно:

Украина имела сильную оборонительную позицию вокруг промышленного города, где находится большой коксохимический завод.

Ранее наш новостной портал информировал о том, как у Буданова прокомментировали информацию касательно отправки Россией на передовую «батальона из украинских пленных».