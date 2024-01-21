Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook 110-я бригада написала:

Начиная с 10 октября, уже пятый месяц к ряду вражеские силы бешенными, просто-таки дикими силами всячески пытается проломить нашу линию обороны. Они осуществляют штурмы, авианалеты, контактные бои. И все это происходит каждый день. В ходе наиболее масштабных атак российские войска одномоментно применяли на поле боя такое количество техники, которое в 21-м веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

На видео, обнародованном в Сети, запечатлен один из тех самых крупнейших штурмов, на который россияне пошли в конце октября 2023-го года.

Напомним, ранее мы уже писали о том, сколько оккупантов РФ держит под Авдеевкой.