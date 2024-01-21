О том, что сегодня, 21-го января, на территории временно оккупированного Севастополя в очередной раз прогремело несколько мощных взрывов вследствие якобы ликвидации воздушных целей в небе над акваторией Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь информацию, обнародованную местным Telegram-каналов «ЧП/Севастополь».

Кроме того, позднее от так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева прозвучало заявления — раздражающие звуки свидетельствуют об отражении российской ПВО «украинской атаке» с воздуха. Глава оккупационной администрации добавил, что силами ПВО уже сбита воздушная цель над акваторией, впрочем, все соответствующие службы, несмотря на уничтожение «объекта» все же «приведены в состояние боевой готовности».

Также, Развожаев добавил — задымление в районе Севастопольской бухты, которое видят горожане, не результат «прилета», а использование российскими военными маскировки.

Ранее мы писали о том, что в ночь на это воскресенье, ГУР МОУ атаковало завод по производству ЗРК «Панцирь» в Туле.