Спикер оперативного командования «Юг» обратила внимание на то, что в ночь на понедельник, 22 января, войска Российской Федерации выпустили по Украине всего восемь ударных БПЛА «Шахед», информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Гуменюк объяснила, что после «демилитаризации» самолета-разведчика А-50 российские захватчики потеряли фактическую наводку на конкретные цели. Теперь «освободители» пытаются упорядочить свою деятельность, запуская дроны по Украине небольшими группами.

С помощью этой тактики, по словам главы пресс-центра, захватчики хотят разведать, что и как работает, чтобы более эффективно использовать БПЛА или применить авиацию для дополнительной разведки.

Спикер ОК «Юг» добавила, что в ночь на 22 января ВС РФ пытались рассредоточить беспилотники по регионам, чтобы попробовать истощить нашу противовоздушную оборону.

Напомним, аналитики ISW рассказали, как атаки украинских БПЛА на Россию обнаружили уязвимость ПВО «второй армии мира».