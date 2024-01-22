Группа экспертов ООН по северокорейскому разоружению получила от Великобритании спутниковые снимки, на которых зафиксированы три корабля РФ «Мария», «Майя» и «Ангара» в порте Наджин Северной Кореи, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Кадры демонстрируют загрузку контейнеров на суда перед тем, как они отправятся в порты страны-агрессора на Дальнем Востоке. В отчете британской разведки отмечается, что содержимое контейнеров определить не удалось.

Три российских корабля, которые указаны в докладе ведомства, с 2022 года находятся под санкциями США за связь с компанией оборонного ведомства государства-террориста «Оборонлогистика».

В конце декабря СМИ сообщали, что порт Наджин в КНДР вблизи границы со страной-агрессором возобновил работу, что подтвердили спутниковые снимки. Корабли в порту отключили датчики, которые позволяют определить их месторасположение, превратившись в «призраков».

Напомним, агентство Bloomberg рассказало о двух целях поставок оружия Ким Чен Ыном в Россию.