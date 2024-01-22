Американское информационное агентство Bloomberg сообщает, что глава Кремля попросил северокорейского диктатора предоставить России более миллиона артиллерийских снарядов. В свою очередь Пхеньян отправил Москве ракеты, которые по размеру и динамике полета аналогичные российским «Искандерам», информирует «НБН».

Журналисты пишут, что КНДР, экономика которой пострадала от санкционного удара, нуждается в иностранных доходах. Однако Ким Чен Ын продает Кремлю оружие не только по коммерческой причине.

Северокорейский диктатор получает от российских оккупантов характеристику своего оружия на войне. Военная и техническая информация, предоставленная захватчиками, поможет Пхеньяну усовершенствовать будущие разработки и стратегии нападения.

Напомним, в декабре Генштаб ВСУ сообщал, что из-за нехватки боеприпасов ВС РФ вынуждены использовать северокорейские снаряды. Однако оккупанты столкнулись с проблемами из-за «подарков» от КНДР, которые часто разрываются прямо в стволах.