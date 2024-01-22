Telegram-канал «Типичный Донецк» написал, что утром в Донецке и Макеевке прогремели взрывы, опубликовав кадры густого черного дыма, который поднялся над временно оккупированными городами.

Местные паблики обвиняют Вооруженные силы Украины в атаке БПЛА на населенные пункты, информирует «НБН».

Сообщается, что под удар попали три электроподстанции, которые получили серьезные повреждения. В результате атаки Куйбышевский и частично Киевский, Ворошиловский, Кировский, Петровский, Буденновский и Ленинский районы Донецка обесточены.

Напомним, 21 января «губернатор» Севастополя пожаловался на «украинскую атаку» с воздуха, объяснив задымление в районе бухты.