В аналитическом материале ISW, ссылаясь на российские СМИ, сообщается, что в стране-агрессоре работают над «костюмом-невидимкой» для захватчиков, информирует «НБН».

Эксперты рассказали, что разработка компании РФ HiderX призвана маскировать и защищать «освободителей» от тепловизионного оборудования Сил обороны. Создатели «костюма-невидимки» утверждают, что для этого его покрыли неустановленным химическим составом.

В HiderX отметили, что их изобретение – полностью российская разработка. «Невидимый» костюм весит около 350 г и может поместиться в карман. Его тестирование завершат до конца января.

Напомним, в октябре прошлого года глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что отечественные разработчики платформы развития военных технологий Brave1 создали для ВСУ плащ-невидимку. Это изобретение будет защищать бойцов от тепловизоров и БПЛА с тепловизионными камерами врага.

Ранее в ISW сообщили, что россияне начали выпускать бюджетные аналоги иранского «Шахеда» — беспилотники «Ястреб».