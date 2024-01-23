Как сообщает «НБН«, об этом в своем Telegram написал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он отметил, что при проведении работы с командирами бригад, которые воюют на этих направлениях, он заслушал отчеты по поводу оценки обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий.

Более того, на местах приняли все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов.

Напомним, ранее Сырский рассказал о том, что пережил несколько покушений на убийство.