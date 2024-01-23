Как сообщает «НБН», такую информацию предоставили в пресс-службе Минобороны.

Со слов министра, необходимые объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей «являются критически важной составляющей успеха».

Однако для прорыва нам необходимы инновации и значительный технологический прогресс. С учетом этого в 2024 году оборонные технологии сыграют центральную роль в повестке дня Министерства обороны, — отметил чиновник.

Более того, Умеров поблагодарил все страны-партнеры, которые поддерживают Силы обороны Украины, в том числе, в развитии коалиций способностей. Также он отметил критическую необходимость наращивать долгосрочные пакеты военной помощи.

Оборонное ведомство Украины готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться «боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что посол Великобритании высказался о возможности атак ВСУ на РФ с использованием оружия его страны.