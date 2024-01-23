В интервью изданию «Европейская правда» Гаррис напомнил, что Великобритания была первым государством, которое передало Украине летальное оружие. Он отметил, что после подписания договора по безопасности Киевом и Лондоном, руководство его страны обязано поставлять вооружение для ВСУ, информирует «НБН».

По словам посла, применение Силами обороны британского оружия сейчас прежде всего ориентировано на удары по целях на ВОТ, в частности, на территории Крыма.

Дипломат не стал отрицать возможность использования британского вооружения для атак защитников на объекты в РФ. Гаррис считает, что и в этом году ВСУ сделают акцент на Крым. При этом посол отметил, что Украина должна сама определять стратегию применения оружия для победы над государством-террористом.

Напомним, в МИД Латвии рассказали, как ЕС может реализовать свою инициативу по передаче миллиона снарядов Украине до марта.