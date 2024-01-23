На заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Латвии выразил уверенность в том, что Украина может получить обещанный Евросоюзом миллион боеприпасов до весны этого года.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

Дипломат призвал закупить миллион снарядов для Киева в государствах за пределами Европейского Союза. Министр считает, что такой шаг поможет отправить обещанные боеприпасы в Украину до марта.

Также Кариньш заявил о необходимости быстрого принятия решения о дальнейших инструментах поддержки Киева, подчеркнув, что это в интересах Европы. В частности, по словам главы МИД, ЕС должен создать Украинский фонд в рамках Европейского фонда для продолжения поддержки страны, которая борется с оккупантами.

Напомним, что государства-члены Евросоюза хотят выделить для помощи Украине 50 миллиардов евро, однако Венгрия блокирует этот процесс. Представитель главы правительства Виктора Орбана считает, что ЕС и Будапешт не смогут договориться о предоставлении этих средств Киеву.