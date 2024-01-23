Начальник Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 04:00 и 07:20 ВС РФ нанесли удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. По предварительной информации оккупанты атаковали областной центр сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22, информирует «НБН».

По словам чиновника, армия Путина била исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены многоквартирные дома, учебное заведение и другие объекты. В результате атаки россиян погибли двое женщин, число раненых возросло до 35 человек.

Также утром войска страны-агрессора обстреляли столицу. В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в городе.

В результате удара захватчиков в Святошинском районе повреждено здание, взрывная волна выбила окна в жилых домах, загорелись припаркованные авто. Позже в этой части Киева обнаружили часть ракеты, которая может нести угрозу. Спасатели работают над ее обезвреживанием.

В Соломенском районе поврежден жилой дом, в Печерском – нежилое здание. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажки и на территорию детсада, обошлось без возгораний.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате ракетного удара пострадали 18 человек.

Напомним, 22 января ВС РФ нанесли ударили по Краматорску Донецкой области. СМИ рассказали о последствиях ракетной атаки оккупантов на город.