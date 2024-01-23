Утром армия страны-агрессора атаковала гражданскую и критическую инфраструктуру в украинских городах. Однако по версии оборонного ведомства РФ путинские оккупационные силы обстреляли «объекты ВПК» соседней страны, на которых производились боеприпасы, взрывчатые вещества, ракеты и комплектующие к ним, информирует «НБН».

В результате ракетных ударов войск Российской Федерации погибли люди и были разрушены жилые дома. Однако в сводке МО цинично отчиталось о «достижении цели» захватчиками, которые «поразили все назначенные объекты».

Напомним, что власти сообщили о последствиях российских атак на Киев и Харьков, назвав количество погибших и раненых. Также были опубликованы кадры разрушений в результате вражеских обстрелов.