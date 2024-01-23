Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении Херсонской областной военной администрации.

Россияне уже не первый раз за день бьют по Корабельному району Херсона. Из-за очередного обстрела пострадала 29-летняя женщина, — пояснили в администрации.

Согласно данным ОГА, пострадавшая была доставлена в больницу, где у нее диагностировали взрывную травму и ранение руки. Сейчас пострадавшей оказывают медпомощь.

Напомним, что посла деоккупации правобережья Херсонской области часть региона все время находятся под обстрелами оккупантов. Захватчики атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Также Российская Федерация вечером понедельника, 22 января, сбросила четыре авиабомбы на жилые дома в селе Херсонской области. К тому же российские захватчики обстреляли центр Херсона. В результате атаки пострадал мужчина.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Харькову.