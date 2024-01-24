О том, что военный авиатранспортник Ил-76, в эту среду, 24-го января, неудачно «приземлившийся» на территории страны-агрессора, в частности, в Белгородской области, помимо десантников, перевозил еще и партию определенного типа ракет, уничтожение которых позволит свободнее вздохнуть жителям прифронтовых и приграничных регионов Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «Укринформ», получившего информацию от источника в ВСУ.

Как стало известно, данный, уже упавший военный самолет захватчиков, если не считать «хороших русских», также транспортировал груз с зенитными ракетами для систем ПВО С-300, которыми оккупанты, после некоторого модифицирования, наносят массированные удары по мирным городам нашей страны, например, по Харькову и области.

Кроме того, Воздушные Силы ВСУ пообещали позднее несколько дополнить вышеописанные сведения, касающиеся «аварии» с Ил-76 в Корочанском районе на Белгородщине.

Ранее мы писали о том, что у Буданова раскрывали детали операции по уничтожению самолетов Ту-22 на аэродроме «Сольцы».