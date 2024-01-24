Ярославский рассказал, что защитники пытаются остановить путинские войска и даже проводят контрштурмовые действия. Однако Купянское направление остается одним из самых тяжелых, поскольку здесь «вторая армия мира» имеет небольшие успехи, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам командира, ВС РФ прибегли к новой тактике на этом участке фронта – массово используют артиллерию, которая работает без остановки. Также «освободители» осуществляют комбинированные атаки, используя БПЛА «Ланцет», FPV-дроны и средства РЭБ, которыми очень хорошо научились работать.

Военный отметил, что еще полгода назад враг осознал, что роботизированная война – боевые действия современности. Поэтому армия Путина безумными темпами использует технические средства. Ярославский добавил, что РФ по-прежнему продолжает использовать людей. Однако такого, как командование оккупантов ранее «сжигало» боевиков ЧВК «Вагнер» тысячами, уже нет.

Ранее в ВСУ сообщили о ситуации в районе Купянска, высказавшись о публикациях в западных СМИ относительно повторного наступления войск РФ на Харьков.