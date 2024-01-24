В среду утром, 24 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Корочанского района произошло ЧП. Позже СМИ написали, что в селе Яблоново упал самолет Ил-76 ВС РФ.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры инцидента. Борт загорелся в воздухе, после удара о землю в небо поднялся огненный гриб, информирует «НБН».

Российский Telegram-канал 112 написал, что на борту военно-транспортного самолета, который разбился под Белгородом, якобы было 63 человека. Все они погибли, обломки Ил-76 разлетелись на несколько километров. Место инцидента, где работают сотрудники МЧС и следственная группа, оцепили военные.

Отметим, паблики РФ начали распространять информацию о том, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Украинский мониторинговый канал назвал эти сообщения и данные о 63 погибших российским вбросом, заявив, что самолет был сбит ракетой.

Напомним, в ГУР МОУ раскрыли детали уничтожения трех самолетов Ту-22 на аэродроме Сольцы летом прошлого года.