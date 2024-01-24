Омбудсмен в своем Telegram-канале напомнил украинцам, что информационная борьба с врагом не менее важна, чем борьба с ним на поле боя. Лубинец призвал сограждан и представителей СМИ не делать преждевременные выводы, не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам, пишет «НБН».

Уполномоченный ВРУ по правам человека заявил, что он выясняет детали падения Ил-76 под Белгородом, призвав украинцев не вестись на провокации россиян.

В свою очередь Юсов подтвердил, что сегодня должен был состояться обмен военнопленными со страной-агрессором. Пресс-секретарь ГУР МОУ уточнил, что пока он не проходит. Он добавил, что разведка проверяет информацию о нахождении украинских военнопленных на борту Ил-76, который упал под Белгородом.

Напомним, утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в регионе. Позже СМИ заявили о падении военного самолета РФ Ил-76, опубликовав видео.