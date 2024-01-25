О том, что IT-специалистами газоснабжающей компании НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» зафиксирована глобальная атака на свои базы данных и официальные страницы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале холдинга «Нафтогаз».

Как стало известно, на данный момент наблюдается интенсивная попытка проникновение на сервера одного из дата-центров, мощности которого используются вышеописанными компаниями. Вследствие действий кибертеррористов, ни web-страницы, ни «горячая линия» НАК «Нафтогаз» не работают.

В «Нафтогазе» подчеркнули — касательно сроков восстановления доступа к сервисам, будет сообщено дополнительно.

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