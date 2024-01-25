Как информирует «НБН», об этом сообщается в ТГ-канале городского головы Геннадия Труханова, а также в издании Думская.

Известно, что ранее войска России нанесли удары по городу беспилотными летательными аппаратами.

В свою очередь городской голова Геннадий Труханов обратился к местному населению, чтобы люди оставались в безопасных местах.

Жители Одессы, прошу вас, находитесь в безопасных местах.

Местные ТГ-каналы также сообщили о пожаре в городе.

В частности, ТГ-канал «Думская» написал следующее сообщение:

В Одессе в очередной раз начался пожар. До отбоя все остаемся в укрытиях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как военный высказался об обеспечении Сил обороны отечественными БПЛА.