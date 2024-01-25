В среду, 24 января, партизанское движение «Атеш» сообщило, что в Севастопольской бухте пришвартовался БДК «Оленегорский горняк», который ранее подбили Силы обороны, информирует «НБН».

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона 25 января прокомментировал возвращение корабля во временно захваченный Крым из Новороссийска, ответив, может ли он угрожать нашей стране.

Представитель Военно-морских сил Украины заявил, что после полученных повреждений «Оленегорский горняк» утратил боевую готовность. По его словам, российские захватчики вернули корабль в Севастополь для ремонта. Плетенчук заверил, что по этой причине каких-то «подвигов» от БДК ожидать не стоит.

В августе прошлого года Силы обороны атаковали «Оленегорский горняк» морским дроном. Тогда СМИ опубликовали фотографию пробоины в БДК.

Напомним, 26 декабря ВСУ ударили ракетой по БДК «Новочеркасск». Российские СМИ раскрыли количество погибших в результате атаки.