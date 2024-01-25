Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в ТГ-канале, противник нанес в ночное время удар 14 БПЛА «Шахед», а также четырьмя ракетами С-300 в направлении Харькова, и еще одной ракетой в направлении Донецкой области.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены одиннадцать «Шахедов» в Одесской области и Николаевской областях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что поздним вечером, 24 января, в Одессе прозвучали звуки взрывов.