Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Бунянова в ТГ-канале, все это происходит по одной простой причине – провале мобилизационных мероприятий.

Дословно из сообщения нашего защитника:

Высшее командование ставит задачу комбригу, а тот, в свою очередь, передает эти задания своим комбатам, которым уже не остается ничего, кроме как выполнить.

Согласно мнению «айдаровца», это происходит в результате провальных мобилизационных мер.

Напоследок он заверил, что вместо того, чтобы делать армию технологичной, мы пытаемся тягаться с многомиллионным соперником.

Не стоит делать младших командиров козлами отпущения, а также забывать о тех, кто стоит выше, — подытожил защитник Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Минюсте пообещали снять с заключенных ограничения, чтобы призвать их на службу.