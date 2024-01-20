О том, что нормами действующего законодательства Украины пока еще запрещается привлекать в ряды ВСУ не только осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях, но отбывших наказание, и вышедших на свободе, однако вскоре все изменится в обратную сторону, пишет «НБН», ссылаясь на заявления замглавы Министерства юстиции Елены Высоцкой, прозвучавшее в эфире «Українського Радіо».

По словам Высоцкой, в Минюсте уже проработали ряд предложений о внесении правок в законодательство, и направили предварительные документы на рассмотрение в профильные комитеты парламента, которые призваны устранить указанную проблематику.

Кроме того, замглавы Минюста полагает, что на данном этапе войны, Украине вообще не следует законодательно ограничивать или разделять на категории осужденных, определяя, кто может мобилизоваться в ВСУ, а кто — нет, то есть нужно просто открыть «возможность всем, чтобы именно желание приобщиться стало главным определяющим принципом».

Высоцкая акцентировала:

С началом полномасштабного вторжения мы получили от осужденных тысячи обращений о том, что они хотят присоединиться к рядам Вооруженных Сил, к отпору агрессии.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Украины раскрыли подробности запуска электронного кабинета военнообязанного.