Издание OBOZ.UA, ссылаясь на источники, заявило, что удар по НПЗ «Роснефти» в Туапсе – операция СБУ. Целью дронов были вакуумная и атмосферная колонны предприятия.

После двух мощных «хлопков» на предприятии вспыхнул пожар. «Бавовна» повредила минимум две нефтеперерабатывающие установки, информирует «НБН».

Собеседник журналистов заявил, что украинская спецслужба наносит удары вглубь страны-агрессора и продолжает бить по объектам, которые обеспечивают топливом путинские оккупационные силы. Он добавил, что работа в этом направлении продолжается, пообещав новые сюрпризы.

РосСМИ пишут, что в установке предприятия, поврежденной дроном, находилось 200 тонн мазута и 112 тонн бензина.

Как сообщалось, утром 25 января загорелся цех предприятия по производству аэролодок в Красноярском крае.