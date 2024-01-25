В аналитическом материале ISW отмечается, что российские пропагандисты обвинили Украину в сбитии Ил-76, на борту которого якобы находились военнопленные, информирует «НБН».

Американские эксперты пишут, что рупоры путинского режима решили использовать инцидент с самолетом, чтобы посеять недовольство среди украинцев, усилить недоверие к правительству и подорвать желание западных стран продолжать оказывать военную помощь Киеву.

В ISW процитировали главу комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрея Картаполова, который заявил, что Киев якобы знал, что на борту Ил-76 находятся украинские военнопленные и намеренно сбил самолет. Чиновник призвал приостановить обмен пленными на неопределенный срок.

Отреагировали на инцидент также экс-глава страны-агрессора Дмитрий Медведев и руководитель МИД РФ Сергей Лавров. Бывший лидер россиян обвинил украинскую «внутриполитическую борьбу» в содействии катастрофе с Ил-76. В то же время путинский министр на заседании Совбеза ООН обвинил Киев в терроризме.

Представители Кремля заявляли, что украинцы якобы ударили по самолету из комплексов, переданных Вашингтоном или Берлином. Таким образом официальные лица РФ попытались отговорить партнеров Киева от предоставления стране средств ПВО.

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении высказался о падении Ил-76.