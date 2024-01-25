Как информирует «НБН», об этом Владимир Зеленский заявил в ходе своего видеообращения к украинскому народу вечером, 24 января.

В том числе, украинский лидер заявил, что глава Министерства обороны Рустем Умеров, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, начальник Службы безопасности Украины Василий Малюк и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала доложили о ситуации с самолетом и обмене.

Президент заявил, что необходимо установить все четкие факт. Настолько, насколько это возможно, принимая к вниманию то, то падение самолета произошло на российской территории, вне нашего контроля. Сейчас главным словом является слово «факты». ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. СБУ – расследует все обстоятельства. Я лично дал поручение главе внешнеполитического ведомства Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных в Украине. Наша страна будет настаивать на международном расследовании, — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сообщение о падении Ил-76 прокомментировали также Лубинец и Юсов.