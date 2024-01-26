Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» рассказал об инциденте в районе Авдеевки, который произошел примерно в семи километрах от линии фронта, информирует «НБН».

Сообщается, что командир танка не увидел полковника и оглушил, когда поворачивал башню бронемашины. Офицер, который стоял позади танка, упал в результате удара по голове.

Из-за шума техники крики полковника никто не услышал. Боевая машина двинулась назад и задавила офицера. Командира танка задержали, проводится расследование.

Telegram-канал пишет, что погибший полковник был штабным офицером без боевого опыта. Он приехал на фронт в район Авдеевки из Ростова.

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