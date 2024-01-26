«Русская служба ВВС» сообщает, что на войне против Украины войска Российской Федерации потеряли минимум 3000 офицеров. Из них – 102 полковника, 240 подполковников, 450 майоров, а также минимум 2278 младших офицеров в звании от лейтенанта до капитана, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, гибель младших офицеров сильно ударила по боеспособности «второй армии мира». Это связано с тем, что в армии Путина только офицеры могут слаженно взаимодействовать с другими видами войск, в частности с подразделениями артиллеристов.

СМИ, ссылаясь на слова экспертов, отмечает, что «демилитаризация» офицеров ведет к большой потере тактической слаженности в ВС РФ, так как подразделения начинают действовать по-разному, в результате мешают друг другу на поле боя и попадают под «friendly fire».

Журналисты смогли подтвердить поименно гибель на войне в Украине 43 014 солдат путинских оккупационных сил. При этом они подчеркивают, что реальные потери российских войск намного больше.

Ранее СМИ рассказали о потерях техники ВС РФ, предположив, что у «освободителей» могут заканчиваться танки.