Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на собственный источник, рассказал, что на момент прилета на полигоне находилось около 50 оккупантов, как минимум 40 из них отправились на «концерт Кобзона». Среди «двухсотых» — операторы БПЛА, инструкторы и конструкторы, информирует «НБН».

Сообщается, что по захватчикам был нанесен удар вследствие утечки данных о месте подготовки операторов беспилотников. Силы обороны обстреляли полигон тремя ракетами из РСЗО HIMARS.

Руководство батальона имени Судоплатова, которое является организатором проекта «Судный день» по подготовке операторов дронов, пытается скрыть факт серьезных потерь.

Отметим, что ранее об атаке ВСУ на полигон, где проходила подготовка операторов БПЛА, писал российский военкор Владимир Романов. Он пожаловался, что один из руководителей проекта отправил «незнакомым людям» координаты места обучения.