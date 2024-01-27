О том, что в 2024-м году, вследствие поднятия акцизного сбора в Украине, сигареты, в среднем, подорожают до 10 гривен за пачку, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

В частности, в прошлом году, с 1 000 сигарет, граждане Украины уплачивали акцизный сбор в размере 2 097,12 гривны (41,9 гривны/пачка), но в текущем году «вредная привычка» обойдется уже в 2 516,54 гривны (50,33 гривны/пачка). Таким образом, лишь за счет налогов, 1 пачка сигарет вырастет в стоимости в диапазоне от 8,43 гривны до 12 гривен:

«бюджетные» отечественные сигареты, типа «Прилук», станут стоить около 87 гривен/пачка;

средний класс — от 93,5 гривны/пачка;

премиум-класс — не менее 108 гривен/пачка.

Впрочем, такое подорожание произойдет не сразу, а растянется на весь год, поскольку у продавцов есть некоторые запасы табачных изделий, и по этой причине, сразу после повышения акцизного сбора, стоимость сразу сигарет не пересматривается, за некоторыми исключениями.

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