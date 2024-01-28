О том, что данные дроны-камикадзе, путинская армия направила сразу на прифронтовые регионы, ударяя по оборонным позициям ВСУ, в том числе, а не по тыловым городам Украины, как это наблюдалось ранее, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, существуют различные обстоятельства и разные направления, на которых удается уничтожать больше ударных БПЛА, а на каких-то — меньше. Вызвано такое несоответствие тем, что враги в период осуществления сегодняшней ночной атаки, запустили «Герани2-Шахеды» по прифронтовым территориям, планируя ударить «по линии обороны, по охраняемым объектам», а также украинским войскам, которые захватчики намеревались поразить.

Именно вышеописанные факторы повлияли на статистику ликвидации вражеских целей, что, в подобных обстоятельствах, является довольно неплохим результатом.

Ранее мы писали о том, что Игнат сообщал, какие запасы высокоточных дальнобойных ракет остались в арсеналах РФ.