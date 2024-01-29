Британская разведка в своем отчете сообщила, что российские оккупационные силы в период с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года потеряли на войне в Украине около 2600 основных боевых танков, а также 4900 единиц других бронемашин.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В разведке Великобритании отмечается, что «вторая армия мира» в прошлом году потеряла примерно на 40% меньше боевой техники, чем в 2022-м. Это объясняется переходом боевых действий в позиционную войну, а также тем, что большую часть 2023 года путинские войска провели в обороне.

Ведомство напомнило, что потери россиян в технике начали расти, когда они в начале октября прошлого года пошли в наступление на востоке Украины. За этот период ВС РФ добились незначительных территориальных достижений, при этом остались без 700 бронемашин и 365 танков.

В отчете добавляют, что страна-агрессор производит как минимум сто танков ежемесячно, что позволит захватчикам сохранить способность к восполнению потерь и проведению наступательных операций.

Напомним, ранее иностранные журналисты допустили, что за несколько лет полномасштабной войны против Украины у РФ начали заканчиваться танки.