В эфире «Радио Свобода» спикер ГУР МОУ заявил, что глава Кремля солгал, когда заявил, что якобы ПВО страны-агрессора никогда не сбивала российские самолеты, в частности Ил-76, так как на бортах государства-террориста установлена система «свой-чужой», информирует «НБН».

Юсов напомнил, что friendly fire во «второй армии мира» фиксировался неоднократно и во временно захваченных регионах Украины, и на территории РФ. Представитель военной разведки уточнил, что у россиян система «свой-чужой» срабатывает не всегда, особенно в случае расчетов переносных комплексов, которыми также насыщен Белгород.

Пресс-секретарь ГУР МОУ назвал такие высказывания Путина оправданием, напомнив, что российская сторона до сих пор не предоставила доказательств пребывания украинских пленных на борту Ил-76.

Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными высказались о достоверности списка пленных украинцев, которые якобы находились на борту Ил-76, предоставленного РФ.