Как информирует «НБН» со ссылкой на вечернее обращение украинского президента, одной из главных задач нашей страны на 2024 год является то, что Украина должна опередить Россию в сфере роботы с дронами.

По словам украинского лидера, сегодня, двадцать девятого января, он провел селектор. В его ходе были доклады со всех направлений государственной работы.

В ходе своего выступления Зеленский подчеркнул:

Военнослужащие – относительно ситуации на фронте, по каждому направлению интенсивных боев. Разведка – текущие вопросы, отдельное внимание, естественно, потому, что делает враг, как давит на своих сателлитов. Выражаю благодарность всем нашим специалистам, которые получают для Украины актуальную специальную информацию.

Он также добавил, что отдельный разговор был посвящен дронам. Вопросы производства, поставок, обеспечения, подразделений.

Зеленский добавил:

Понятное дело, что одна из главных задач этого года – это опередить врага в качестве работы с дронами. И чем успешнее будут украинские дроны, тем больше жизней украинских военнослужащих удастся сохранить.

Напомним, ранее Зеленский высказался о силовых методах ТЦК по мобилизации.