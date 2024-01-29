Лидер украинцев в интервью немецкому телеканалу ARD прокомментировал случаи, когда сотрудники территориальных центров комплектования искали на улицах мужчин призывного возраста, которые не приходили в военкоматы, и силой забирали их, информирует «НБН».

По словам главы государства, работники ТЦК не должны применять «силовые» методы в отношении военнообязанных граждан. Гарант надеется, что новый законопроект о мобилизации устранит такие инциденты.

Зеленский добавил, что благодаря возможностям диджитал-формата, эту проблему Украина сможет решить современно.

Ранее во время пресс-конференции с главой правительства Эстонии украинский лидер высказался о возвращении военнообязанных мужчин из-за границы. Зеленский напомнил, что помимо закона существует «человеческое правило», выполнение которого позволяет государству содержать армию.