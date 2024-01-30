Андрющенко обратил внимание на то, что Мариуполь часто фигурирует в заявлениях главы Кремля, когда идет речь о вторжении российских войск в Украину. На примере уничтоженного оккупантами города диктатор пытается объяснить своим гражданам, зачем нужна так называемая «спецоперация».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Поскольку Мариуполь в рассказах Путина выступает одним из символов войны, накануне президентских выборов в РФ псевдожурналисты должны представить захватчиков как «освободителей», создав соответствующую картинку на ТВ.

Чиновник отметил, что по этой причине рупоры Кремля активно готовят шоу, телепередачи, интервью, «документальное кино» о Мариуполе, предлагая жителям города участвовать в съемках.

Советник мэра добавил, что пропагандистские материалы будут приурочены к очередной годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, для которых псевдожурналисты напишут другую лживую «историю» войны, соответствующую агрессивной политике Кремля.

Напомним, глава Запорожской ОВА рассказал, какие «круги ада» в России проходят украинцы, пытаясь попасть в оккупированные регионы.