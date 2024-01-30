Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», по словам Буданова, наступление российских войск в полной мере прекратиться «приблизительно в начале весны».

Дословно из заявления Буданова, озвученного в эфире национального телемарафона:

Могу вам сказать следующее, что сейчас идет наступательная операция России. Началась она еще в ноябре 2023-го. Это она уже 2,5 месяца идет. Результаты видите сами. Сказать, что они для них какие-то большие, точно это будет неправдой. К большому сожалению для нас, у них есть определенное продвижение в полях, вблизи Авдеевки. Но это точно не то, на что они рассчитывали.

Глава ГУР Минобороны Украины указал, что оккупационные силы хотели как можно быстрее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и на административной границе Луганской и Донецкой областей. Даже близко к этом, по его словам, нет.

Глава военной разведки указал, что оккупанты хотели как можно быстрее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и на админграницы Донецкой и Луганской областей. По его словам, «даже близко к этому ничего нет».

Кирилл Буданов не стал прогнозировать, каким будет 2024-й год для Украины в военном плане, указывая, что это вопрос к Генштабу ВСУ.

Он добавил напоследок:

Ровно, как и по правилам любой игры, как говорится, ты делаешь ход, противник делает ход. Сейчас ход противника. Он закончится, и полагаю, что начнется тогда наш,

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ отказывается передать тела тех военнопленных, которые якобы были на борту Ил-76.