В комментарии «Суспільне» спикер ГУР МОУ рассказал, что пока нет подтверждения российским сообщениям о том, что на борту Ил-76, который упал под Белгородом, находились украинские пленные, информирует «НБН».

Представитель разведки отметил, что Москва не выражала готовности передать тела погибших защитников. Юсов заверил, что, если информация о пребывании наших военных на борту самолета оккупантов подтвердится, Украина сделает все, чтобы забрать их.

Пресс-секретарь ведомства напомнил, что в день крушения Ил-76 российская сторона не объявляла над Белгородом режим тишины и не сообщала о намерении использовать военный самолет для перевозки пленных. Кроме того, реакция Москвы на падение Ил-76 была провокационной.

Ранее Юсов предполагал, что оккупанты могли использовать украинцев в качестве живого щита для транспортировки самолетом ракет для ЗРК С-300.

Напомним, у Буданова указали на ложь в словах главы Кремля Владимира Путина относительно крушения Ил-76.